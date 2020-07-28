В Ялте коронавирус распространился среди чиновников
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Среди сотрудников городской администрации Ялты зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА «Новости».
«У нас в Ялте заражения в органах власти. Более 20 человек сегодня в ялтинской администрации заболели коронавирусом. Все на дистанционной работе», — сказал Аксенов журналистам.
Отмечается, что всего в республике зарегистрировано 1 139 случаев коронавируса, выздоровел 841 человек.
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