В Ялте коронавирус распространился среди чиновников

Среди сотрудников городской администрации Ялты зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА «Новости».

«У нас в Ялте заражения в органах власти. Более 20 человек сегодня в ялтинской администрации заболели коронавирусом. Все на дистанционной работе», — сказал Аксенов журналистам.

Отмечается, что всего в республике зарегистрировано 1 139 случаев коронавируса, выздоровел 841 человек.

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