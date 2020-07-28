В Сочи у нелегальных пляжных фотографов отобрали двух макак

Обезьяны, незаконно содержащиеся у пляжных фотографов в Сочи, переданы зоозащитникам до решения суда. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на администрацию города.

«Речь идет о двух обезьянах, их осмотрели ветеринары, здоровью животных ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведется поиск мужчины, издевавшегося над макаками.

Ранее в интернете появилось видео, снятое туристкой в Сочи. На нем видно, как мужчина держит мартышку за голову, размахивает рукой, в которой находится животное, а затем, угрожая обезьяне, натягивает на нее подгузник. В комментариях указано, что мужчина на видео пьян и зарабатывает, фотографируя отдыхающих с мартышкой. Полиция организовала проверку.