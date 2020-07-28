СК будет расследовать столкновение грузовых поездов в Петербурге

Столкновение и сход с рельсов двух грузовых электровозов на юге Санкт-Петербурга привело к крупному ущербу инфраструктуры, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

«В результате происшествия причинен ущерб в крупном размере», — добавили в СК.

Как сообщалось, на юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека. Поезда столкнулись на железнодорожной станции грузовая Купчинская днем 28 июля. Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту.

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