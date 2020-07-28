В Ростове-на-Дону на мастера по ремонту стиральных машин натравили собаку

В Ростове-на-Дону на мастера по ремонту стиральных машин натравили бойцовскую собаку, пишет РЕН ТВ.

Сообщается, что мужчина прибыл на вызов, где клиент начал возмущаться, что вызывал другого мастера.

Как пишет издание, специалиста назвали мошенником и избили. Потом мужчину закрыли в комнате и сказали, что выпустят, когда приедет настоящий мастер.

Потерпевший успел написать сообщение другу и попросил его вызвать полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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