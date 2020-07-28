Джонсон заявил о признаках второй волны COVID-19 в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Европе прослеживаются признаки второй волны коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в эфире телеканала Sky News.

«Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии», — сказал премьер.

Ранее Джонсон в интервью «Би-би-си» признался, что его правительство допускало ошибки в начале эпидемии коронавируса в Соединенном Королевстве.

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