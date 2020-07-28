В Рязани в пятиэтажке обрушились перекрытия
close
В Рязани в пятиэтажке обрушились межкомнатные перекрытия и деревянный пол, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В квартире пятиэтажного жилого дома №38 на улице Вокзальная произошло обрушение деревянного пола и межкомнатных перекрытий», — сказал представитель.
Отмечается, что площадь обрушения составила 36 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 50 жителей. Пострадавших нет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Обрушение перекрытий произошло в многоквартирном доме Новосибирска