Роспотребнадзор рассказал о количестве россиян с антителами к коронавирусу

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян имеют антитела к коронавирусу. Об этом сообщает Telegram-канал «стопкоронавирус.рф»

В ведомстве заявили, что тест на антитела к коронавирусу — один из самых востребованных на сегодняшний день.

«Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20-25% пациентов», — добавили там.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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