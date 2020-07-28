Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Китая. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Отмечается, что данный указ подписан с целью развития дружеских отношений между украинским и китайским государствами, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

В документе указано, что на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года вводится безвизовый режим въезда на Украину и транзитного проезда через ее территорию для граждан КНР, которые приезжают в страну как туристы, если срок их пребывания на Украине не составит выше 30 дней в течение 180 дней.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, 28 июля.

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