Полиция установила личности сушивших одежду у Вечного огня в Кирове

Полиция установила личности женщин, сушивших одежду у Вечного огня в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.

Оказалось, что это были две девочки девяти и десяти лет.

Они рассказали правоохранителям, что вечером 24 июля играли у фонтана и вымокли, после чего решили погреться и просушить одежду у Вечного огня.

Позже старшие ребята сделали им замечание, после этого девочки ушли.

По данным ведомства, после установления всех обстоятельств инцидента, дознаватель полиции «примет процессуальное решение в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом России».

Ранее в региональных СМИ появились фотографии, на которых две женщины сушили после дождя одежду у Вечного огня в кировском парке Победы. Позже пост был удален. В отношении нарушительниц возбудили уголовное дело.

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