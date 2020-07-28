Прикуривший от свечи в церкви Читы подросток заявил о раскаянии

Подросток, прикуривший от свечи в церкви в Чите, заявил, что раскаивается.

«Я приношу извинения за свой поступок. Прочитав комментарии и сообщения в соцсетях, я понял, ЧТО совершил. Никакого смысла или злого умысла в моем поступке нет и не было», — написал он в социальной сети «ВКонтакте» на странице паблика «Сейчас в Чите».

Подросток признался, что у него нет религиозного образования и что он не подумал о чувствах верующих.

«Я хочу повторить, что не хотел никого оскорбить, это было сделано по глупости и незнанию», — добавил он.

Молодой человек также заявил, что подвергается осуждению людей и ему «даже угрожают».

Ранее в сети появилось видео, на котором двое подростков заходят в кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери в Чите, после чего один из молодых людей прикуривает сигарету от свечи.

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