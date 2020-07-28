В Москве подтопило больше 20 участков автодорог во время ливня

Обрушившейся ливень на Москву подтопил более 20 участков автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сильный дождь прошел 27 июля.

«В Москве в результате проливного дождя произошло подтопление 21 участка автомобильных дорог», — рассказал собеседник агентства.

Непогода привела к затруднениям движения транспорта, многие машины оказались в воде.

Ранее МЧС России по Москве предупредило о сильном дожде, грозах, граде и порывах ветра до 19 м/с.

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