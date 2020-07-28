В Москве подтопило больше 20 участков автодорог во время ливня
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Обрушившейся ливень на Москву подтопил более 20 участков автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Сильный дождь прошел 27 июля.
«В Москве в результате проливного дождя произошло подтопление 21 участка автомобильных дорог», — рассказал собеседник агентства.
Непогода привела к затруднениям движения транспорта, многие машины оказались в воде.
Ранее МЧС России по Москве предупредило о сильном дожде, грозах, граде и порывах ветра до 19 м/с.
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