Вандалы разгромили посольство Венесуэлы в Колумбии
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Вандалы разграбили и разгромили венесуэльское посольство в Боготе, Колумбия, сообщает министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.
Венесуэла обвиняет Колумбию в нарушении Венских конвенций о дипломатических и консульских отношениях, так как колумбийские власти оставили посольство без защиты, указано в сообщении.
Арреаса призвал Колумбию к ответу за произошедшее.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в Колумбии идет подготовка наемников для атак на Боливарианскую республику.
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