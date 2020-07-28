Вандалы разгромили посольство Венесуэлы в Колумбии

Вандалы разграбили и разгромили венесуэльское посольство в Боготе, Колумбия, сообщает министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

Венесуэла обвиняет Колумбию в нарушении Венских конвенций о дипломатических и консульских отношениях, так как колумбийские власти оставили посольство без защиты, указано в сообщении.

Арреаса призвал Колумбию к ответу за произошедшее.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в Колумбии идет подготовка наемников для атак на Боливарианскую республику.

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