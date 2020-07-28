В России потушили 65 лесных пожаров за сутки
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За минувшие сутки в России потушили 65 лесных пожаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Авиалесохраны.
Общая площадь ликвидированных за сутки пожаров составила 1191 гектар, указано в сообщении ведомства.
По данным Авиалесохраны, к полуночи 28 июля в России действуют 137 лесных пожаров.
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