Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

Сотрудник полиции получил травмы, когда приехал по вызову о семейном скандале. Пьяный мужчина кинул в него предмет, который взорвался, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД по региону.

В правоохранительные органы поступило сообщение о дебоше в Ленинском районе города. Прибывшие на место полицейские попытались задержать пьяного мужчину, но он атаковал правоохранителей.

«При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался», — уточнили в МВД.

В результате случившегося пострадал один полицейский. Пострадавшего отвезли в медицинское учреждения. Решается вопрос о его госпитализации и возбуждении уголовного дела. Самого дебошира 1962 года задержали. В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.

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