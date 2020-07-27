В Минпросвещения не зафиксировали вспышек коронавируса в детских лагерях

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов утверждает, что в российских детских лагерях не было зафиксировано вспышек коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».

Кравцов отметил, что ситуация с коронавирусом в детских оздоровительных учреждениях постоянно мониторится и контролируется вместе с Роспотребнадзором.

«Каких-то серьезных опасений на сегодняшний день нет», — заявил министр.

Он напомнил, что в России открылись федеральные лагеря — «Орленок», «Смена», «Артек», «Океан».

По последним данным, в России выявлено более 818 тыс. зараженных, 603 тыс. человек выздоровели и 13,3 тыс. – скончались.

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