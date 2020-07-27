Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги в соответствии с возрастом читателя

Российские библиотеки обяжут маркировать, классифицировать и выдавать книги в соответствии с возрастной категорией посетителей. Соответствующий приказ Министерства культуры РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в тексте документа.

В приказе отмечается, что руководство таких учреждений будет обязано промаркировать необходимую литературу отметками «запрещено для детей» или «18+».

Контроль за исполнением приказа возложен на замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову.