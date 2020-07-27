В МЧС заявили об отсутствии пострадавших при пожаре в московском СИЗО-6
В результате пожара в женском СИЗО-6 в Москве никто не погиб и не пострадал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы ГУ МЧС по Москве Сергея Желтова.
«Погибших и пострадавших нет», — сказал Желтов.
По его словам, в настоящее время площадь пожара в учреждении увеличилась до 50 кв. метров. Огонь распространился на складе постельных принадлежностей в подвальном помещении.
Пожар на территории СИЗО-6 на Шоссейной улице возник днем 27 июля, он сопровождался сильным задымлением здания. Администрация учреждения эвакуировала более 850 человек.
На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Московская прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.
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