Шестнадцать добровольцев спасли упавшего с самой высокой горы Англии сенбернара

Шестнадцать добровольцев из спасательной команды потратили пять часов на спасение 55-килограммового сенбернара по кличке Дейзи после того, как собака упала с самой высокой горы в Англии в Озерном крае, сообщает Daily Mail.

Спасательная группа провела почти пять часов, поднимаясь по горе в поисках питомца. Позже выяснилось, что собака отказывалась двигаться из-за повреждения задних лап.

Добровольцы обратились к ветеринарам за советом, прежде чем начать спасательную операцию. Они оценили состояние Дейзи и ввели ей обезболивающее, затем спустили ее с горы на носилках. Также им пришлось порадовать собаку лакомствами, чтобы вызвать доверие.

Порода сенбернар была выведена, чтобы помогать альпийским спасателям. Собаки названы в честь хосписа, построенного итальянским монахом Бернардом из Ментона, где и были впервые выведены.

По словам спастелей, Дейзи в настоящее время идет на поправку.

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