В Кирове завели дело на женщин, сушивших одежду у Вечного огня

В Кирове возбудили уголовное дело против двух женщин, сушивших мокрые вещи у Вечного огня. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

По факту произошедшего проведена доследственная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм, совершенный группой лиц». Личности нарушительниц установлены не были.

Ранее в региональных СМИ появились фотографии, на которых две женщины сушили после дождя одежду у Вечного огня в кировском парке Победы. Позже пост был удален.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жарившего сосиски на Вечном огне в Кронштадте вандала не стали арестовывать

— СК проверяет видео с лежавшим в чаше Вечного огня мужчиной

— В Калининграде задержан вандал, повредивший горелку Вечного огня