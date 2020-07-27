Двое россиян приговорены в Минске к 2 годам лишения свободы за дачу взяток
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Верховный суд Белоруссии приговорил двух граждан России к двум годам лишения свободы по делу о коррупции, передает ТАСС.
Речь идет о Виталии Горбачеве и Владимире Казанцеве, представляющих интересы российских компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком».
Суд признал их виновными в даче взяток.
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