Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что специалисты, участвующие в тушении лесных пожаров, будут получать бесплатное питание. Об этом пишет ТАСС.

»[Вице-премьер] Виктория Валериевна Абрамченко подняла вопрос о бесплатном питании для людей, которые задействованы на тушении лесных пожаров. Вопрос решен», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что средства выделят из федерального бюджета.

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