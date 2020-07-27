Россияне оценили отношения между РФ и Белоруссией

Число россиян, считающих, что отношения между Россией и Белоруссией ухудшаются в последнее время, увеличилось почти вдвое за последние несколько месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Исследование показало, что 21% граждан полагают, что отношения между двумя странами ухудшаются в течение года. В декабре 2019 года такого мнения придерживались 12%.

При этом 49% считают, что отношения между Россией и Белоруссией остаются прежними, 11% — что ухудшаются, 19% затруднились ответить.

Нынешние двусторонние отношения оценивают как нормальные и спокойные 27% респондентов, как прохладные – 19%, как хорошие – 17%, как дружественные – 15%, как напряженные – 6%. Еще 16% не смогли ответить.

Опрос был проведен 21 июля 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

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