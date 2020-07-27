В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей

Спасатели объявили в Сочи экстренное предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над морем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«До конца суток 27 июля над Черным морем на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей», — рассказали в ведомстве.

Отдыхающих и местных жителей попросили не выходить из зданий и находиться в помещениях при усилении ветра.

Ранее смерч вышел на пляж в Имеретинской низменности, где разгромил пляжную мебель и несколько палаток.

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