Полицейские проверят ролик с подростком, прикурившим от свечи в церкви Читы
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В Чите полицейские проведут проверку в отношении видеоролика, на котором подросток прикуривает от церковной свечи в соборе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.
«В управлении МВД России по Забайкальскому краю проводится проверка по факту размещения в соцсетях данной видеозаписи», — заявили в пресс-службе.
Ранее в сети появилось видео, на котором двое подростков заходят в кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери в Чите, после чего один из молодых людей прикуривает сигарету от свечи.
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