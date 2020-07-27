Полицейские проверят ролик с подростком, прикурившим от свечи в церкви Читы

В Чите полицейские проведут проверку в отношении видеоролика, на котором подросток прикуривает от церковной свечи в соборе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.

«В управлении МВД России по Забайкальскому краю проводится проверка по факту размещения в соцсетях данной видеозаписи», — заявили в пресс-службе.

Ранее в сети появилось видео, на котором двое подростков заходят в кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери в Чите, после чего один из молодых людей прикуривает сигарету от свечи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Затушившего сигарету об икону кубанского студента задержали за неповиновение полиции

— В РПЦ возмутились плакатом Гитлера и Библией в центре Москвы