Бывший заместитель мэра Якутска получил 4 года колонии

Якутский городской суд приговорил бывшего заместителя мэра Якутска Василия Гоголева к 4 годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Сумма ущерба, причиненная строительной фирме в результате данных незаконных действий, составила свыше 165 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.

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