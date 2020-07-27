В Москве в понедельник будет небольшой дождь и до +26°С

В Московском регионе в понедельник, 27 июля, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и гроза в отдельных районах, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, днем максимальная температура воздуха в Москве составит +24°С...+26°С. Ветер южный 5-10 м/c.

Вечером температура опустится до +15°С...+17°С, будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный и западный, 3 - 8 м/c.

Атмосферное давление будет немного повышенное — 750 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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