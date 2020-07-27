На 10 тыс. квадратных километров Бурятии не нашлось пропавшего Ан-2

В ходе поисков пропавшего Ан-2 в Бурятии обследовано более 10 тыс. квадратных километров, самолет так и не был найден. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«За время с начала поисков обследовано более 10 тысяч квадратных километров. Вчера - 1,4 тысячи. В поисках по-прежнему участвуют два судна - Ан-2 и Ми-8. Пока следов не найдено», — говорится в сообщении.

19 июля в Бурятии пропал самолет Ан-2. «Кукурузник» должен был совершить опыление лесов от тутового шелкопряда. После вылета самолет перестал отвечать на сигналы. На его борту находились два члена экипажа и четверо пассажиров. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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