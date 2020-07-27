В районе Чукотки введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Билибинском районе Чукотки из-за угрозы распространения лесных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

«В Билибинском районе вновь введен режим ЧС в лесах - сейчас там горит более 44 тыс. гектаров леса, и за минувшие выходные площадь возгорания увеличилась почти вдвое. Для оперативного тушения пожаров запрошены дополнительные силы ФБУ «Авиалесоохрана»», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на большей части территории России температура будет близка к климатической норме до конца июля, это снизит риск возникновения лесных пожаров.

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