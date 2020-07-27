УК РФ предложили пополнить новой статьей
close
Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс РФ «Налоговое мошенничество». Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко.
По ее словам, вопрос о совершенствовании уголовного законодательства сейчас актуален.
«Этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано», — добавила Леоненко.
Как пояснили агентству в правоохранительных органах, законопроект разрабатывали совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.
Ранее Леоненко сообщала, что российский бюджет теряет более 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений