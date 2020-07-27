Онищенко объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что специфическими симптомами COVID-19 являются затруднённость дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, что нехарактерно для гриппа. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Он также отметил, что потеря вкуса и запаха являются специфическими симптомами COVID-19, при гриппе чувства вкуса и запаха могут притупляться, но речь об их потере не идёт.

Онищенко добавил, что инкубационный период гриппа составляет 7 дней, тогда как в случае с коронавирусом этот срок достигает 14 дней.

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