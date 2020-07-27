В России до конца месяца снизился риск возникновения лесных пожаров

На больше части территории России температура будет близка к климатической норме до конца июля, это снизит риск возникновения лесных пожаров. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пожалуй, исключение составит только Дальневосточный федеральный округ», — добавил он.

Однако он отметил, что по-прежнему аномально тепло будет на северо-востоке европейской территории.

Ранее сообщалось, что аномальное тепло ожидает ряд регионов России.

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