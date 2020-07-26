Граната взорвалась возле автомойки в Харькове

Взрыв произошел вблизи автомойки по ул. Глебовская в Харькове. Правоохранительные органы считают, что взорвалась ручная граната РГД-5, сообщает «112 Украина».

Как рассказал владелец автомойки, в здании были разбиты окна и поврежден фасад. После обнаружения повреждений он обратился к правоохранителям. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что, вероятно, взорвалась ручная граната РГД-5.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал.

В настоящее время полиция выясняет детали и решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

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