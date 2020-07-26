Наехавшего на людей в Берлине заподозрили в покушении на убийство
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Полиция Берлина инициировала расследование по подозрению в покушении на убийство в отношении 24-летнего водителя легковушки, наехавшей на группу людей утром 26 июля.
Легковушка съехала с дороги и выехала на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург. В результате происшествия пострадали 7 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.
В заявлении полиции в Twitter говорится, что 24-летний водитель мог специально наехать на людей. Кроме того, его подозревают в «опасном вмешательстве в дорожное движение».
«В настоящее время он [водитель] задержан», — добавили в полиции.
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