Со склада стройматериалов в Сухуме изъято 2,6 млн патронов к «Калашникову»

Свыше 2,6 млн патронов для автомата Калашникова обнаружили абхазские полицейские на складе одного из сухумских предприятий, занимающгося оптовой торговлей стройматериалами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Речь идет о предприятии «Каскад-М», на территории которого были изъяты порядка 900 ящиков с боеприпасами. Общее число изъятых боеприпасов составило 2 млн 637 тысяч 430 патронов.

Операцию по изъятию боеприпасов провели сотрудники управления экономической безопасности при поддержке специального отряда быстрого реагирования МВД республики.

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