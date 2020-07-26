В России выявили 5 765 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 5 765 случаев коронавируса. Об этом сообщает в Telegram оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За прошедший день выздоровели 3 110 человек, умерли 77.

Всего в России зафиксировали 812 485 случаев коронавируса, вылечились 600 250 пациентов, скончались 13 269.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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