При стрельбе в ходе протестов в Техасе погиб человек

По меньшей мере один человек стал жертвой стрельбы во время протестов в Остине американского штата Техас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местного департамента полиции.

Он рассказал, что офицеры полиции Остина наблюдали за протестующими в тот момент, когда раздались выстрелы. Один мужчина был обнаружен с огнестрельными ранениями. Его госпитализировали, вскоре после этого была констатирована его смерть.

В настоящее время в западных странах проходят массовые протесты за права чернокожих, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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