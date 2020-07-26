Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, пострадали не менее 21 сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о 25 задержанных и трех пострадавших полицейских.

Участники протестов против расизма подожгли строительный вагончик на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также пытались взорвать стены полицейского участка. После этого городские власти объявили беспорядки мятежом.

В настоящее время в западных странах проходят массовые протесты за права чернокожих, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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