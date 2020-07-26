Синоптики рассказали о погоде в столице 26 июля
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В Московском регионе в воскресенье, 26 июля, ожидаются небольшие дожди и переменная облачность, сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице составит от +22°С до +24°С, ночью столбик термометра опустится до отметки +15°С...+17°С.
Небольшие дожди выпадут в отдельных районах Москвы, по области также возможны грозы.
Сила южного ветра составит 5-10 м/с, ночью он будет дуть с переменных направлений силой 2-7 м/с.
Атмосферное давление составит 750 мм.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.