Синоптики рассказали о погоде в столице 26 июля

В Московском регионе в воскресенье, 26 июля, ожидаются небольшие дожди и переменная облачность, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице составит от +22°С до +24°С, ночью столбик термометра опустится до отметки +15°С...+17°С.

Небольшие дожди выпадут в отдельных районах Москвы, по области также возможны грозы.

Сила южного ветра составит 5-10 м/с, ночью он будет дуть с переменных направлений силой 2-7 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.