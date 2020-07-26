В штате Юта самолет с шестью пассажирами рухнул на жилой дом

Легкомоторный самолет Piper 32 с шестью пассажирами на борту упал на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан в штате Юта, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на слова представителя местной полиции Дженнифер Уортен.

По словам Уортен, полиция пока не располагает точными данными о количестве жертв в результате крушения. Предварительно, несколько человек на борту остались живы, а несколько скончались от полученных травм.

В настоящее время на месте крушения начался пожар, повреждены три рядом стоящих дома. К упавшему самолету выехали специалисты американских экстренных служб.

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