Джонсон назвал противников вакцинации «сумасшедшими»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал противников вакцинации «сумасшедшими», сообщает Sky News.

Британский премьер анонсировал внедрение масштабной программы иммунизации населения против гриппа, предусматривающую бесплатную вакцинацию людей из групп риска, указано в сообщении.

«Мы хотим, чтобы все получили прививку от гриппа в преддверии этой зимы», — заявил Джонсон.

По его словам, увеличение числа вакцинированных людей позволит «защитить» Национальную службу здравоохранения.

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