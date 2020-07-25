Джонсон назвал противников вакцинации «сумасшедшими»
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал противников вакцинации «сумасшедшими», сообщает Sky News.
Британский премьер анонсировал внедрение масштабной программы иммунизации населения против гриппа, предусматривающую бесплатную вакцинацию людей из групп риска, указано в сообщении.
«Мы хотим, чтобы все получили прививку от гриппа в преддверии этой зимы», — заявил Джонсон.
По его словам, увеличение числа вакцинированных людей позволит «защитить» Национальную службу здравоохранения.
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