Шторм «Гонсало» распространяется в Карибском море
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Тропический шторм «Гонсало» распространяется в Карибском море, сообщает Национальный центр предупреждения об ураганах (NHC) США.
Шторм может вызывать сильные ветры в южной части Наветренных островов, указано в сообщении центра.
Кроме того, из-за шторма в южной части Наветренных островов возможны ливни, которые могут привести к опасным для жизни наводнениям, указано в предупреждении.
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