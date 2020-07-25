Украденного из роддома под Ростовом ребенка вернули матери

Новорожденный, украденный из родильного дома в Сальске Ростовской области, возвращен матери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Ребенок передан матери, его жизни и здоровью ничто не угрожает, заявили в СК.

Младенец и подозреваемая в его похищении были обнаружены в Республике Калмыкия, в настоящее время подозреваемая задержана.

Ранее сообщалось, что в Сальске Ростовской области украли из роддома новорожденного ребенка.

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