В Техасе готовятся к урагану «Ханна»

Губернатор Техаса Грэг Эбботт заявил, что власти американского штата готовятся к приходу урагана «Ханна», жителей просят соблюдать осторожность. Заявление губернатора опубликовано в Twitter техасского отдела управления чрезвычайными ситуациями.

«Призываю всех, кто оказался на пути этого шторма, соблюдать предупреждения и указания местных властей до того, как шторм достигнет земли», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ряде районов Техаса объявлено штормовое предупреждение. «Ханна» движется со скоростью 120 км в час. Ожидается, что он принесет с собой ливни, мощные ветры, штормовые волны, не исключается и торнадо. Метеорологи предупреждают, в ближайшее время может выпасть от 152 до 300 мм осадков.

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