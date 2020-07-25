Полиция опровергла межнациональный характер драки на юго-востоке Москвы
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Полиция опровергла информацию, что драка на юго-востоке Москвы произошла на почве межнационального конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Так, драка на улице Маршала Захарова в районе дома 16 произошла между нетрезвыми гражданами. В результате конфликта пострадал один человек, он не нуждается в госпитализации.
Правоохранители устанавливают других участников драки.
Ранее сообщалось, что на улице Маршала Захарова произошло столкновение между выходцами из Армении и Азербайджана.
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