Полиция опровергла межнациональный характер драки на юго-востоке Москвы

Полиция опровергла информацию, что драка на юго-востоке Москвы произошла на почве межнационального конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Так, драка на улице Маршала Захарова в районе дома 16 произошла между нетрезвыми гражданами. В результате конфликта пострадал один человек, он не нуждается в госпитализации.

Правоохранители устанавливают других участников драки.

Ранее сообщалось, что на улице Маршала Захарова произошло столкновение между выходцами из Армении и Азербайджана.

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