В Лондоне обнаженный мужчина в маске вместо нижнего белья прошел по улице, пишет Daily Mail.

Прогулку совершил 32-летний спортсмен и блогер Тимоти Шифф. Он выложил фотографии в социальные сети.

Таким образом мужчина высмеял новые ограничения по коронавирусу, введенные в Англии. В стране с 24 июля жители обязаны носить маски в общественных местах.

В Великобритании коронавирусом заразились почти 298 тыс., погибли больше 45 тыс. человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.