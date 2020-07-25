На юго-востоке Москвы вновь произошла массовая драка

Правоохранители проверяют информацию об очередной массовой драке между армянами и азербайджанцами на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, драка происходит на улице Маршала Захарова, в районе дома 20. Участники конфликта, предположительно, выходцы из Армении и Азербайджана.

«Полиция проверяет эту информацию», — добавил он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Участники массовой драки на юго-востоке Москвы задержаны

— Уголовное дело возбуждено после массовой драки на юго-востоке Москвы

— В Москве задержали еще 9 участников стычек между армянами и азербайджанцами