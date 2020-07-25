В Алуште в дельфинарии расчленили дельфина

В Алуште проводится проверка дельфинария «Акварель», где расчленили дельфина из-за отсутствия холодильника нужных размеров. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в дельфинарии умер дельфин из-за хронических заболеваний. Чтобы провести экспертизу, нужно было сохранить тело. Из-за отсутствия холодильника нужного размера, работники разделили труп животного на куски.

«Мы направили информацию об этом инциденте в природоохранную прокуратуру, прокуратуру города Алушты и в ОМВД по городу Алушта с просьбой провести проверку в рамках действующего законодательства. И сообщить мне результаты проверки», — приводятся слова главы администрации Алушты Галины Огневой.

Она отметила, что даже отсутствие холодильника не оправдывает поступка.

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