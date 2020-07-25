В Москве рассказали, что будет с санитайзерами в транспорте после пандемии

Поставленные в метро, МЦК, МЦД и на железнодорожных станциях санитайзеры останутся в столице и после пандемии, рассказал директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«То, что останется навсегда — это санитайзеры. Ношение масок и перчаток временно остается», — сказал Поляков.

Всего в столице вылечились 174,5 тыс., заболели больше 236 тыс., умерли 4,3 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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