В Челябинске около 70 тысяч жителей остались без света

В Челябинске около 70 тыс. жителей остались без света из-за технологического нарушения в работе линии. Об этом пишет «Интерфакс».

«Всего порядка 69 тыс. человек осталось без света», — сообщили в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Электричество появилось уже у 10 тыс. жителей, в ближайшие полчаса свет вернется во все дома.

Причины аварии будут установлены позже. Работники допускают стороннее воздействие.

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