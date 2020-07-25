На Урале и в Поволжье в выходные похолодает почти на 20°С

Температура в регионах Урала и Поволжья на выходных, 25-26 июля, понизится почти на 20°С, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, 40-градусная «супержаркая» погода в данных регионах отступает. В выходные там ожидается +20...+25°С.

Кроме того, в этих регионах также прогнозируются интенсивные дожди, усиление ветра и град.

В ближайшее время потепления там не ожидается, добавил синоптик.

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